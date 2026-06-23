Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Badeunfall: 18-Jähriger ertrinkt im Freizeitsee Godelheim

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Höxter (ots)

Ein 18-jähriger Mann ist am Dienstag, 23. Juni, in Höxter-Godelheim bei einem Badeunfall im Freizeitsee Godelheim ums Leben gekommen.

Nach Angaben von Zeugen war der junge Mann gegen 16.50 Uhr von einer Schwimmplattform etwa 50 Meter vom Ufer entfernt in den Badesee gesprungen, dann aber nicht wieder aufgetaucht. Badegäste alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Feuerwehr, DLRG und Polizei rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an und leiteten Suchmaßnahmen ein. Die Feuerwehr suchte das Gewässer ab, auch ein alarmierter Rettungshubschrauber schwebte über der Unglücksstelle.

Schwimmer der Feuerwehr entdeckten den Körper des vermissten Mannes schließlich wenige Meter von der Schwimmplattform entfernt und brachten ihn an Land. Umgehend eingeleitete Reanimationsversuche bleiben aber erfolglos, der 18-Jährige verstarb noch vor Ort.

Für den Einsatz der Rettungskräfte wurden alle Badegäste gebeten, das Gewässer und den angrenzenden Sandstrand zu räumen.

Die Identität des jungen Mannes konnte durch anwesende Begleitpersonen ermittelt werden, die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Umständen des Badeunfalls dauern noch an. /nig

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