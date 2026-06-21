POL-HX: Verkehrsunfallflucht
Bad Driburg (ots)
Am Freitagnachmittag (19. Juni 2026) ist es in Bad Driburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 14:15 Uhr befuhr ein weißer LKW die Bergstraße und beschädigte dabei eine Hauseingangstreppe. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (05271 / 962 0) zu melden. /RS
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