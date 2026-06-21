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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Bad Driburg (ots)

Am Freitagnachmittag (19. Juni 2026) ist es in Bad Driburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 14:15 Uhr befuhr ein weißer LKW die Bergstraße und beschädigte dabei eine Hauseingangstreppe. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (05271 / 962 0) zu melden. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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