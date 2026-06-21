POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Steinheim (ots) - Am Dienstag, 16. Juni, kam es auf der Heubachstraße in Steinheim-Bergheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Nieheim mit einem VW Tiguan die Heubachstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße. Vor ihm war eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Steinheim unterwegs. ...

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