Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Neue Nachwuchsberaterin bei der Polizei Höxter

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Höxter (ots)

Bei der Kreispolizeibehörde Höxter gibt es einen personellen Wechsel im Bereich der Nachwuchsgewinnung. Die neue Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Polizeiberuf ist ab sofort Polizeioberkommissarin Anne Kathrin Maletz. Sie übernimmt die Aufgaben von Polizeihauptkommissar Sebastian Weitz. Als Nachwuchsberaterin steht sie allen Interessierten, die sich für eine Karriere bei der Polizei NRW interessieren, als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung. Nachwuchsberater informieren umfassend über Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren sowie die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten innerhalb der Polizei. Neben persönlichen Beratungsgesprächen ist Anne Kathrin Maletz regelmäßig auf Messen sowie bei Schulveranstaltungen vor Ort vertreten. Darüber hinaus beantwortet sie auch telefonisch individuelle Fragen. Interessierte erreichen die Nachwuchsberatung der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9621274 oder per Mail unter personalwerbung.hoexter@polizei.nrw.de

Zum Aufgabenbereich gehören außerdem die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie den Girls'Day und Boys'Day sowie Berufsfelderkundungstagen. Ziel ist es, frühzeitig Einblicke in den Polizeiberuf zu ermöglichen und junge Menschen für eine Laufbahn bei der Polizei NRW zu begeistern. Die Vertretung für Anne Kathrin Maletz übernimmt Polizeioberkommissar Alexander Friesen./rek

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