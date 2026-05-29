Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Nächtlicher Wohnungsbrand in der Dortmunder Nordstadt

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Dortmund (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es in der Clausthaler Straße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Anrufer meldeten der Einsatzleitstelle gegen 22:40 Uhr Brandrauch an dem Wohnhaus in der Nordstadt Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 1 zeigte sich eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss. Ein Atemschutztrupp begann umgehend damit, das Feuer zu löschen, während ein weiterer Trupp das Treppenhaus kontrollierte. Über eine Drehleiter wurde auch das Dach von außen nach Schadensmerkmalen kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass es zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung gekommen war. In der Wohnung selbst befanden sich Zeitpunkt des Einsatzes keine Personen. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig und unbeschadet verlassen. Sie wurden vom ebenfalls mitalarmierten Rettungsdienst betreut. Das Feuer hatte sich bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte in die Zwischendecke zum Spitzboden ausgebreitet. Durch das schnelle Eingreifen der Brandschützer konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl und somit ein großer Sachschaden verhindert werden. Insgesamt waren an der Einsatzstelle ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving), des Löschzuges 25 (Eving) der freiwilligen Feuerwehr, sowie des Rettungsdienstes tätig. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten um kurz nach Mitternacht beendet werden. Was genau den Brand verursacht hat, wird nun von der Polizei ermittelt.

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