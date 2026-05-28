Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Großbrand auf Recyclinghof im Dortmunder-Lindenhorst Mischmüll und Altreifen in Flammen - rund 80 Einsatzkräfte im Einsatz

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr kam es auf einem Recyclinghof an der Pottgiesserstraße im Ortsteil Lindenhorst zu einem größeren Brandeinsatz. In einer mit Betonwänden abgetrennten Lagerbox geriet zunächst Misch- und Hausmüll in Brand. Das Feuer griff anschließend auf eine unmittelbar angrenzende Box mit gelagerten Altreifen über. Bereits beim Brandausbruch nahmen Mitarbeiter einen lauten Knall sowie eine Stichflamme wahr.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konzentrierten sich zunächst auf den Schutz angrenzender Bereiche. Zwischen den brennenden Lagerboxen und drei abgestellten Großfahrzeugen des Betriebes wurde umgehend eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Dies gelang erfolgreich.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung über die Warn-Apps herausgegeben, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Erste Löschmaßnahmen mit Wasser zeigten aufgrund der starken Brandintensität nur begrenzte Wirkung. Deshalb wurden im weiteren Verlauf Großtanklöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr mit Schwerschaum eingesetzt. Zeitweise bekämpfte jeweils ein Großtanklöschfahrzeug den Brand in der Hausmüllbox beziehungsweise in der Reifenbox. Insgesamt brannten schätzungsweise 200 bis 300 Kubikmeter Müll. Zur weiteren Brandbekämpfung setzte der Betreiber einen Radlader ein. Das noch glimmende Material wurde aus der betroffenen Restmüllbox ausgeräumt, in eine benachbarte leere Box umgelagert und dort durch die Feuerwehr gezielt abgelöscht.

Da durch das Löschwasser Verunreinigungen mit Brandrückständen zu erwarten waren, wurde auch der Umweltdienst der Feuerwehr eingesetzt. Dieser koordinierte Maßnahmen zur Rückhaltung und Kontrolle des kontaminierten Löschwassers. In der Spitze waren rund 80 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr unter der Leitung des diensthabenden Verbandsführers im Einsatz. Die Versorgung der Einsatzkräfte übernahm der Löschzug 16 der Freiwilligen Feuerwehr Hombruch , der auf die Verpflegung größerer Einsatzstellen spezialisiert ist.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis kurz vor Mitternacht. Was genau den Brand ausgelöst hat, wird nun von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell