Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW in Vollbrand auf der B236

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Dortmund (ots)

Um 14:40 Uhr ging am Mittwochnachmittag in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Notruf von der B 236 in Höhe Dortmund Derne ein. Von mehreren Verkehrsteilnehmern wurde ein PKW Brand auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße gemeldet.

Auf der Anfahrt der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Als die Einheiten der Feuerwache 3 (Asseln) und 6 (Scharnhorst) eintrafen, bestätigte sich diese Meldung des brennenden PKW in Vollbrand. Umgehend leiteten zwei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung ein. Für ausreichend Löschwasser wurde ein Löschfahrzeug mit 10.000 Liter Wasservorrat eingesetzt. Ein Übergreifen auf eine angrenzende Vegetationsfläche konnte verhindert werden. Der Brand wurde schließlich schnell gelöscht.

Es gab keine verletzten Personen.

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