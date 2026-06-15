Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Gertrud

Schüsse im Lübecker Stadtpark - Jugendlicher gestellt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.06.2026) haben Polizeibeamte einen 17-Jährigen in der Nähe des Lübecker Stadtparks festnehmen können. Er führte eine Schreckschusswaffe mit sich und soll damit mehrfach geschossen haben. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten bei dem jungen Mann neben der Waffe auch weitere Schreckschussmunition sowie Betäubungsmittel in nicht geringer Menge fest. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Gegen 01.00 Uhr teilte ein Zeuge der Polizeiregionalleitstelle via Notruf mit, dass im Lübecker Stadtpark Personen mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen hätten. Dank der guten Personenschreibung konnten die alarmierten Polizeibeamten kurz darauf in der Birkenstraße in der Nähe des Stadtparks zwei Jugendliche feststellen, auf die die Personenbeschreibung passte.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe samt Magazin und Schreckschussmunition im Hosenbund eines angetroffenen 17 Jahre alten Jugendlichen (Staatsangehörigkeit: Deutsch) fest. Ferner stellte sich heraus, dass der Lübecker über 50 Gramm Haschisch, Bargeld und weitere Betäubungsmittelutensilien mit sich führte. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der 17- Jährige mit zum 3. Polizeirevier genommen. Dort übergaben ihn die Beamten den informierten Erziehungsberechtigten.

Der 17-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen des Besitzes von mehr als 30 Gramm Cannabis außerhalb des eigenen Wohnsitzes verantworten.

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