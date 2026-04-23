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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Manderscheid (ots)

Im Zeitraum 18.04.2026 bis 19.04.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Bushaltehäuschen in der Dauner Straße in Manderscheid und besprühten dieses mittels Graffiti.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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