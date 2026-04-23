Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Manderscheid (ots)

Im Zeitraum 18.04.2026 bis 19.04.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Bushaltehäuschen in der Dauner Straße in Manderscheid und besprühten dieses mittels Graffiti.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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