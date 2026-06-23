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POL-HX: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

POL-HX: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
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Warburg (ots)

Bei einem Unfall auf der L552 zwischen Wormeln und Warburg hat sich ein 29-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 29-Jährige befuhr am Montag, 22. Juni, die Strecke von Wormeln in Richtung Warburg, als er gegen 20 Uhr in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Motorrad verlor, durch einen Graben fuhr und anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz sehr schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Von Lebensgefahr ist nach medizinischer Einschätzung mittlerweile nicht mehr auszugehen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein VU-Team aus Paderborn, die Fahrbahn war bis etwa 22 Uhr voll gesperrt. Das schwer beschädigte Motorrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. /nig

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37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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