PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche

Limburg (ots)

1. Einbruch in Gaststätte,

Limburg an der Lahn, Jahnstraße, Sonntag, 19.07.2026, 02:25 Uhr bis 02:40 Uhr

(kq)In der Nacht zum Sonntag kam es in Limburg an der Lahn zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 02:25 Uhr und 02:40 Uhr gewaltsam über den Balkon Zutritt zur einer Gaststätte in der Jahnstraße. Im Inneren brachen die Täter zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus die Geldkassetten.

Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der erste Täter wurde als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit schlanker Figur beschrieben. Er trug einen weißen Kapuzenpullover, eine medizinische Gesichtsmaske sowie eine Brille und führte ein Brecheisen mit sich.

Der zweite Täter wurde ebenfalls als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit schlanker Figur beschrieben. Er war maskiert, dunkel gekleidet und führte ebenfalls ein Brecheisen mit sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Jahnstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Mehrere Gartenhäuser angegangen,

Limburg an der Lahn-Linter, In den Aspen, Sonntag, 19.07.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 20.07.2026, 09:00 Uhr

(kq)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es in Limburg-Linter zu mehreren Einbrüchen in einer Schrebergartenanlage.

Unbekannte Täter betraten im genannten Zeitraum die Schrebergartenanlage in der Straße "In den Aspen". Dort hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Tür eines Gartenhauses auf und verschafften sich Zutritt.

Im Inneren durchsuchten die Täter das Gartenhaus nach Diebesgut und entwendeten eine Wasserpumpe. Nach derzeitigem Stand wurden im Tatzeitraum weitere Gartenhäuser in der Schrebergartenanlage angegangen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schrebergartenanlage gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

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