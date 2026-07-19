PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfallfluchten+++Mit Schlagring zugeschlagen+++Sachbeschädigung+++Diebstahl von Kleinkraftrad+++Einbruch in Wohnhaus+++

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Action-Markt Hadamar Tatort: 65589 Hadamar, Neue Chaussee 2 Tatzeit: Samstag, 18.07.2026, 11:35 Uhr bis 12:01 Uhr

Am Samstag wurde ein geparkter schwarzer Seat Ibiza auf dem Parkplatz des Action-Marktes in Hadamar durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Einparken beschädigt. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06431 9140 0 bei der Polizeistation in Limburg zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Schulplatz 9 Tatzeit: Freitag, 17.07.2026, 13:30 Uhr bis Samstag, 18.07.2026, 04:40 Uhr

Im Zeitraum Freitagmittag bis Sonntagmorgen beschmierte ein unbekannter Täter den weißen VW Golf des Geschädigten mit grüner Farbe.

Es wird gebeten, mögliche Hinweise unter 06431 9140 0 bei der Polizeistation in Limburg zu melden.

Verkehrsteilnehmer beschädigt Verkehrsschild und flüchtet Tatort: 65555 Limburg-Offheim, Limburger Str. 9 Tatzeit: Samstag, 18.07.2026, 19:39 Uhr

Am Samstagabend beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug ein Verkehrsschild im Bereich Limburger Str. 9/ Langstraße in Limburg-Offheim. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Mögliche Hinweise können unter 06431 9140 0 bei der Polizei Limburg gemeldet werden.

Verdächtige Person versucht, PKW zu öffnen Tatort: 65599 Dornburg-Frickhofen, Meisenring Tatzeit: Samstag, 18.07.2026, 09:34 Uhr

Eine unbekannte männliche Person versuchte am Samstagmorgen in Dornburg-Frickhofen, einen PKW zu öffnen, der in einer videoüberwachten Einfahrt stand. Die Person prüfte an der Tür, ob der PKW verschlossen war, machte jedoch keine weiteren Anstalten, den PKW zu öffnen oder aufzubrechen.

Beschreibung:

Männlich, 13-14 Jahre alt, Schlank, Baseball-Kappe

Es ist jedoch nicht bekannt, ob noch weitere Versuche in der Nachbarschaft stattgefunden haben.

Hinweise zu auffälligen Beobachtungen nimmt die Polizeistation Limburg unter 06431 9140 0 entgegen.

Diebstahl von Kleinkraftrad

Tatort: Bereich Weilburger Straße in 35781 Weilburg - Odersbach, Wirtschaftsweg in Richtung des Aussichtspunktes "Tempelchen" Tatzeit: 14.07.2026 15:00 Uhr - 15.07.2026 12:00 Uhr

Als der Fahrer eines Kleinkraftrades am vergangenen Dienstag aufgrund eines technischen Defektes nicht mehr weiterfahren konnte, stellte er sein Fahrzeug zunächst auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg in Richtung des Aussichtspunktes "Tempelchen" zwischen Weilburg und Odersbach ab.

Nachdem sich der Fahrer eine Transportmöglichkeit organisiert hatte und das Fahrzeug am nächsten Tag abholen wollte, musste er feststellen, dass sich das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort befand und offensichtlich entwendet worden war.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Kleinkraftrad der Marke Kreidler in der Farbe Schwarz. An dem Fahrzeug war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 885-DYB angebracht gewesen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06431 9140 0 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Mit Schlagring zugeschlagen

Tatort: Zum Grauenstein, 35781 Weilburg - Bermbach Tatzeit: 19.07.2026 gg. 01:20 Uhr

Im Zuge einer Schlägerei wurde am 19.07.2026 gegen 01:20 Uhr durch einen der Beteiligten ein Schlagring eingesetzt und hierdurch ein Geschädigter schwer verletzt. Zur Tatzeit befand sich ein 26-jähriger Mann in Begleitung eines Freundes zu Fuß auf dem Heimweg von einer Veranstaltung.

Als das Duo in Weilburg - Bermbach in der Straße Zum Grauenstein auf eine Gruppe von drei Personen traf, sei es sofort zu einem körperlichen Angriff auf den Geschädigten gekommen. Durch einen der Beschuldigten sei hierbei auch ein Schlagring zum Einsatz gekommen. Der Geschädigte erlitt bei der Auseinandersetzung erhebliche Gesichtsverletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei in Limburg übernommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06431 9140 0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

In Wohnhaus eingebrochen

Tatort: Weilburger Straße in 65614 Beselich - Heckholzhausen Tatzeit: 18.07.2026 16:30 Uhr - 19.07.2026 03:30 Uhr

Bei seiner Rückkehr an seine Wohnanschrift musste ein Mann aus Heckholzhausen feststellen, dass sich Unbekannte offenbar Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hatten.

Der Geschädigte hatte sein Haus am Samstag gegen 16:30 Uhr verlassen. Als er gegen 03:30 Uhr wieder nach Hause kam, musste er feststellen, dass mehrere Zimmer durch Unbekannte verwüstet worden waren. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich der oder die Täter über ein gekipptes Fenster Zugang zum Haus des Geschädigten verschafft und begonnen, dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Es ist zu vermuten, dass hierdurch der Hund des Geschädigten auf die ungebetenen Gäste aufmerksam geworden war und diese in die Flucht schlug. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei Limburg die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06431 9140 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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