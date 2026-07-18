PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Schüsse vom Balkon abgegeben+++

Limburg (ots)

1. Schüsse von Balkon abgegeben,

Waldbrunn-Fussingen, Bergstraße, Freitag, 17.07.2026, 21:45 Uhr

Am Freitagabend, 17.07.2026, hat ein 46-jähriger Mann in Waldbrunn-Fussingen mehrere Schüsse von einem Balkon abgegeben. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 21:45 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass er mehrere Schüsse von einem Balkon in der Bergstraße wahrgenommen habe. Nach seinen Angaben seien die Schüsse von einem Mann abgegeben worden. Die umgehend entsandten Polizeikräfte konnten vor Ort einen 46-Jährigen Mann antreffen. Dieser räumte ein, die Schüsse abgegeben zu haben und händigte den Einsatzkräften die verwendete Schreckschusswaffe aus. Die Waffe wurde sichergestellt. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet.

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