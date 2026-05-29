Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Küchenbrand in der Karolingerstraße - Keine verletzten Personen

Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde am Freitag 29.05.2026 um 16:45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Karolingerstraße alarmiert. Bewohner des Hauses hatten Brandgeruch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits Rauch aus einem Fenster der betroffenen Wohnung sichtbar. Die Bewohnerin der Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Alle weiteren Hausbewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst betreut.

In der Wohnung war es zu einem Brand in der Küche gekommen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und zügig löschen. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit.

Aufgrund des entstandenen Schadens ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Bocholt sowie der Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften im Einsatz.

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