PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Limburg (ots)

Seit dem 19.07.2026 wird die 76-jährige Heidemarie Luise Renye aus Limburg vermisst. Die Vermisste verließ am Morgen das Seniorenzentrum "Wohnstadt Limburg" und kehrte bisher nicht mehr zurück.

Durch Pflegekräfte wurde die Polizei informiert, welche unverzüglich eine Fahndung einleitete. Da diese Maßnahmen leider nicht zum Auffinden der Vermissten führten, wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Sie ist gut zu Fuß, weshalb sie sich mittlerweile auch in umliegenden Ortschaften Limburgs aufhalten könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Frau Renye kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 170 cm groß
   - schlanke Statur
   - weiße Haare
   - Brille
   - bekleidet mit grauer Jacke
   - orientierungslos

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 11:03

    POL-LM: +++Schüsse vom Balkon abgegeben+++

    Limburg (ots) - 1. Schüsse von Balkon abgegeben, Waldbrunn-Fussingen, Bergstraße, Freitag, 17.07.2026, 21:45 Uhr Am Freitagabend, 17.07.2026, hat ein 46-jähriger Mann in Waldbrunn-Fussingen mehrere Schüsse von einem Balkon abgegeben. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 21:45 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass er mehrere Schüsse von einem Balkon in der Bergstraße wahrgenommen habe. Nach seinen ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 16:03

    POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung

    Limburg (ots) - Freitag, 17.07.2026, (rk) Die am 16.07.2026 um 16:28 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 42-Jährigen aus Weilburg wird zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, dass veröffentlichte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren