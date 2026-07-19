PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Limburg (ots)

Seit dem 19.07.2026 wird die 76-jährige Heidemarie Luise Renye aus Limburg vermisst. Die Vermisste verließ am Morgen das Seniorenzentrum "Wohnstadt Limburg" und kehrte bisher nicht mehr zurück.

Durch Pflegekräfte wurde die Polizei informiert, welche unverzüglich eine Fahndung einleitete. Da diese Maßnahmen leider nicht zum Auffinden der Vermissten führten, wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Sie ist gut zu Fuß, weshalb sie sich mittlerweile auch in umliegenden Ortschaften Limburgs aufhalten könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Frau Renye kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - schlanke Statur - weiße Haare - Brille - bekleidet mit grauer Jacke - orientierungslos

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell