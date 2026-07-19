PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Limburg (ots)

Die um 12:29 Uhr veröffentlichte Fahndung nach der Vermissten Heidemarie Renye aus Limburg wird hiermit zurückgenommen.

Die Dame konnte wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht werden.

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