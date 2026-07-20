PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mit gestohlenem Auto Unfall gebaut und geflüchtet

Limburg (ots)

1. Mit gestohlenem Auto Unfall gebaut und geflüchtet, Hadamar, Franziskanerplatz, 18.07.2026, 16:30 Uhr

(pl)Am Samstagnachmittag kam es in Hadamar zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem gestohlenen Pkw. Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei ein Unfall im Bereich des Franziskanerplatzes gemeldet. Eine aus Richtung Hospitalstraße kommende schwarze Mercedes E-Klasse war in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, dort mit einer Hauswand kollidiert und anschließend durch die Wucht des Aufpralles noch gegen die gegenüberliegende Hauswand gekracht. Der Fahrer und seine beiden Insassen ließen das total beschädigte Auto an der Unfallstelle zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mercedes kurz zuvor gegen 16:00 Uhr in der Siegener Straße gestohlen worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Diebstahl des Mercedes sowie zum flüchtigen Fahrer und dessen Begleitern nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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