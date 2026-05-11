Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Das europaweite Netzwerk ROADPOL (European Roads Policing Network) setzt sich dafür ein, die Straßen sicherer zu machen. Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Aktionswoche "Truck & Bus" hat die Polizei Gelsenkirchen von Montag, 4. Mai 2026, bis Sonntag, 10. Mai 2026, im gesamten Stadtgebiet den Fokus auf Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr gerichtet. Unter anderem bei einem Schwerpunkteinsatz am Montag, 4. Mai 2026, kontrollierten Einsatzkräfte in der Zeit von 7 bis 15 Uhr zahlreiche Fahrzeuge. Dabei fielen insgesamt neun Verkehrsteilnehmende wegen Ladungsverstößen auf. Der Fahrer eines Lastwagens belud sein Fahrzeug mit einem Container, der über die Ladefläche hinausragte und bereits Beschädigungen aufwies. Zudem befand sich in diesem Container ein Radlader, der dort nicht vorschriftsmäßig gesichert werden konnte und ebenfalls zu weit nach hinten hinausragte. Auch der auf dem Anhänger transportierte Bagger war nicht korrekt gesichert. Der Fahrer des Lastwagens musste den Container samt Radlader sowie den Anhänger auf einem nahegelegenen Parkplatz abladen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Außerdem ahndeten die Beamten Ordnungswidrigkeiten wegen des Benutzens von Mobiltelefonen oder Verstößen gegen die Gurtpflicht sowie gegen das Fahrpersonalgesetz.

Die Polizei Gelsenkirchen beteiligt sich regelmäßig an Schwerpunkteinsätzen und Kontrollwochen zu unterschiedlichen Themen, die der Bekämpfung der Hauptunfallursachen dienen. Die Überprüfung der Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten waren in der abgelaufenen Woche das erklärte Ziel der Einsatzkräfte.

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