Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Verletzte Personen nach Verkehrsunfällen im Landkreis Rostock

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Landkreis Rostock zu diversen Verkehrsunfällen, bei denen es zu Personenschäden kam.

86-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bereits am Freitag kam es kurz vor 12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Krakower Straße bei Groß Wokern. Laut der vorliegenden Erkenntnisse wollte eine 69-jährige Deutsche mit ihrem BMW die L11 in der Ortschaft Groß Wokern von der Krakower Straße in die Pappstraße überqueren. Zeitgleich befuhr ein 86-Jähriger mit seinem Mitsubishi die L11 aus Richtung Teterow kommend, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Daraufhin drehte sich der PKW der 69-Jährigen und kollidierte mit dem Heck mit einem Verkehrszeichen. Dieses fiel wiederum auf einen Zaun und beschädigte diesen. Beide Fahrzeuge waren in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000EUR geschätzt.

Der 86-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde für die weitere medizinische Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin des BMW bleib unverletzt.

Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrtüchtigkeit des 86-Jährigen durch die eingesetzten Polizeibeamten überprüft. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass die Fahrtauglichkeit des Seniors aufgrund körperlicher Defizite nicht mehr gegeben war. Diesbezüglich wurde die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Drei Jugendliche nach Verkehrsunfall mit Lastenrad in Passin leicht verletzt

Eine Verkehrsunfallflucht beschäftigte am Samstagabend Einsatzkräfte des Polizeireviers Bützow. Gegen 22 Uhr kamen sich auf der Hauptstraße in Passin ein PKW und ein Lastenrad, besetzt mit drei Personen (14,15,15) entgegen. Laut Aussagen der Radfahrer verstieß der PKW-Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot und hielt einen zu geringen Sicherheitsabstand, sodass der 14-jährige Fahrer des Lastenrades nach rechts ausweichen musste und folglich die Kontrolle verlor. Daraufhin fuhr er über einen Bordstein und verunfallte. Die drei Jugendlichen verletzten sich durch den Sturz leicht. Einer von ihnen musste sogar für die weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW-Fahrer fuhr jedoch ohne Anzuhalten mit seinem grauen Kombi davon.

Hinweise zum Fahrzeugführer des PKW nimmt die Polizei in Bützow im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung entgegen.

Kleinkind wird beim Radfahren von PKW erfasst und verletzt sich schwer

Zu einem weiteren tragischen Unfall kam es am gestrigen Abend in Güstrow zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer und einem Kind, welches mit einem Fahrrad unterwegs war. Gegen 20 Uhr befuhr eine Mutter mit ihren Kindern (4,9) die Kastanienstraße aus Richtung Plauer Straße kommend in Fahrtrichtung Liebnitzstraße mit ihren Fahrrädern. Die Kinder nutzten hierbei den Gehweg, wobei der Vierjährige vor fuhr. Zeitgleich wollte ein 18-Jähriger Deutscher mit seinem Skoda von einem Grundstück in der Kastanienstraße auf die Fahrbahn einfahren. Hierbei übersah er den von links kommenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Vierjährige, welcher glücklicherweise einen Fahrradhelm trug, erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und musste im Beisein seiner Mutter für die weitere Behandlung in das KMG Krankenhaus verbracht werden.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

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