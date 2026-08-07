PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: E-Scooter Fahrer bei Unfall verletzt +++ Bedrohung auf Kinderspielplatz +++ Brandstiftung +++ E-Scooter Fahrer verletzt Fahrradfahrerin +++ Körperverletzung führt zu mehreren Ermittlungsverfahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 37-Jähriger verletzt mehrere Personen, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Donnerstag, 06.08.2026, 10.29 Uhr

(wo) In Hofheim kam es am Donnerstagmorgen zu mehreren Straftaten durch einen 37-Jährigen.

Gegen 10.30 Uhr geriet der Mann im Bereich der Alten Bleiche mit drei Personen in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 37-jährige Fahrradfahrer die drei Personen beleidigt und anschließend mit Steinen beworfen haben. Dabei wurden die Personen verletzt. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 37-Jährigen fest. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel auf. Da die Eigentumsverhältnisse des von ihm mitgeführten Fahrrads nicht geklärt werden konnten, wurde dieses sichergestellt. Der 37-Jährige muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

2. 14-Jähriger auf Kinderspielplatz bedroht, Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße, Donnerstag, 06.08.2026, 18.00 Uhr

(wo)Am Donnerstagabend hat ein 31-Jähriger einen 14-Jährigen in Eppstein-Vockenhausen bedroht.

Gegen 18.00 Uhr hielt sich der 14-Jährige auf einem Spielplatz in der Hauptstraße auf, als er von dem 31-Jährigen bedroht wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den 31-Jährigen fest und brachten ihn in eine Psychiatrische Einrichtung. Der Mann muss sich nun einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Brandstiftung durch Feuerwerkskörper, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Hipprichweg, Donnerstag, 06.08.2026, 15.17 Uhr (wo)Am Donnerstagmittag kam es zu in Neuenhain zu einem Feldbrand. Gegen 15.17 Uhr hantierten mehrere Personen im Bereich des Hipprichwegs mit Feuerwerkskörpern. In der Folge geriet ein angrenzendes Feld in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 entgegen.

4. E-Scooter Fahrer verletzt Fahrradfahrerin, Sulzbach, Oberliederbacher Weg, Donnerstag, 06.08.2026, 20.14 Uhr

(wo) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad wurde am Donnerstagabend in Sulzbach eine 64-jährige Frau leicht verletzt.

Gegen 20.15 Uhr befuhr ein Jugendlicher mit einem E-Scooter den Kreuzungsbereich Oberliederbacher Weg / Niederhofheimer Weg. Dabei übersah er offenbar die Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 64-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

5. Unfall mit E-Scooter,

Hofheim am Taunus, Hofheim, Ostendstraße, Donnerstag, 06.08.2026, 19.54 Uhr

(wo)Am Donnerstagabend verursachte ein E-Scooter-Fahrer einen Verkehrsunfall in Hofheim.

Gegen 19.50 Uhr war ein 16-jähriger Fahrer mit seinem E-Scooter in der Ostendstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Neugasse wendete der E-Scooter-Fahrer und kollidierte dabei mit einer 60-jährigen Autofahrerin. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt.

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