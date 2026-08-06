PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt +++ Diebstahl von Werkzeugen +++ Mehrere PKW beschädigt +++ Unfall mit Verletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autofahrer leistet Widerstand nach Trunkenheitsfahrt, Usingen, Weilburger Straße, Mittwoch, 05.08.2026, 20.08 Uhr

(wo)Am Mittwochabend leistete ein Mann in Usingen Widerstand, nachdem er zuvor unter Alkoholeinfluss Auto gefahren war.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte die Streife in der Weilburger Straße den 50-Jährigen Fahrzeugführer, da der Verdacht bestand, dass er zuvor Alkohol getrunken hatte. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Polizisten zudem Cannabis bei ihm auf und stellten dieses sicher. Während seiner Festnahme versuchte er sich zu widersetzen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Auf der Dienststelle wurde ihm von einem Arzt Blut entnommen.

Gegen den 50-Jährigen wird nun ermittelt.

2. Werkzeug gestohlen,

Ansprach, Ludwig-Beck-Weg, Dienstag, 04.08.2026, 17.50 Uhr bis Mittwoch, 05.08.2026, 09.35 Uhr

(wo)Unbekannte Täter entwendeten in Ansprach mehrere Werkzeuge aus einem Auto.

Von Dienstag auf Mittwoch näherten sich die Täter dem verschlossenen schwarzen Mercedes-Vito im Ludwig-Beck-Weg, öffneten und durchsuchten diesen nach Diebesgut. Im Anschluss flüchteten die Täter mit diversen Werkzeugen im Wert von ca. 2.000,00 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081-92080 entgegen.

3. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Eschbach, Bachstraße, Dienstag, 04.08.2026, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 05.08.2026, 06.30 Uhr

(wo)In der Nacht von Dienstag auf Donnerstag beschädigten unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Eschbach.

Die Täter zerstachen mehrere Fahrzeugreifen und zerkratzten zusätzlich ein Fahrzeugheck von drei Fahrzeugen, die zwischen 22.00 Uhr und 06.30 Uhr in der Bachstraße abgestellt waren.

Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081-92080 entgegen.

4. Unfall mit Verletzten,

Bad Homburg von der Höhe, Kolberger Weg, Mittwoch, 05.08.2026, 16.01 Uhr

(wo)Am Mittwoch ereignete sich ein Unfall in Bad Homburg im Kolberger Weg.

Ein Autofahrer musste verkehrsbedingt rückwärtsfahren, während ein Fußgänger hinter ihm die Straße überquerte. Der Fahrzeugführer übersah, nach ersten Erkenntnissen, den Fußgänger. In Folge dessen wurde der Fußgänger leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

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