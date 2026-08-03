Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zum Blaulichtkino am Mittwoch

MK / Iserlohn (ots)

Mittwoch ist die Polizei ab 13 Uhr im Filmpalast Iserlohn zugegen. Bereits vor dem um 14 Uhr beginnenden Spielfilm stehen die Beamten den Gästen für Rat und Tat zur Seite. Thema auf der Bühne wird die Sorgfalt im Straßenverkehr sein. So passieren durch "Dooring" zum Beispiel immer wieder Unfälle. Dooring ist das einfache "Tür aufreißen" nach dem Parken. Diese und weitere kleine Unachtsamkeiten können manchmal Folgen haben. Daher gibt es vor dem Spielfilm noch ein paar Praxistipps von den Profis, wie man sicher ans Ziel kommt. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, im Vorfeld die Pressestelle zu kontaktieren. (lubo)

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