PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Graffitis an Lagerhalle gesprüht +++ Diebstahl von E-Bikes +++ Exhibitionist im Feld +++ Brennender Grünstreifen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Graffitis an Lagerhalle gesprüht,

Neu-Anspach, Westerfeld, Zum Kirchborn, Samstag, 01.08.2026, 15:00 Uhr bis Dienstag, 04.08.2026, 12:00 Uhr

(rwn)Am vergangenen Wochenende wurde eine Lagerhalle in Westerfeld mit mehreren Graffitis besprüht.

Die Unbekannten verschafften sich über einen Maschendrahtzaun Zugang zum Gelände und besprühten die Wände der Rohbau-Lagerhalle mit diversen Graffitis. Danach flohen die Täter in unbekannte Richtung. Eine am Tatort hinterlassene Spraydose wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06081-92080 entgegen.

2. Diebstahl von E-Bikes,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten, Schaberweg, Sonntag, 02.08.2026, 11:00 Uhr bis Dienstag, 04.08.2026, 19:00 Uhr

(rwn) In den vergangenen Tagen kam es in Ober-Erlenbach zu gleich zwei E-Bike Diebstählen im selben Mehrfamilienhaus.

Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 12:00 Uhr, gelang den unbekannten Tätern über ein geöffnetes Garagentor der Zugang zum Keller. Danach hebelten sie Türen zu zwei Kellerabteilen auf und entwendeten aus jedem Abteil ein Fahrrad samt Schloss.

Bad Homburg, Schaberweg,

Sonntag, 02.08.2026, 11:00 Uhr bis Dienstag, 04.08.2026, 19:00 Uhr

Im selbigen Zeitraum kam es im Schaberweg zu einem weiteren E-Bike Diebstahl. Hier verschafften sich die Täter Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses und flüchteten samt dem E-Bike in unbekannte Richtung.

Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sie sich bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200.

3. Exhibitionist im Feld,

Steinbach (Taunus), Ahornweg, Apfelweinbrücke, Dienstag, 04.08.2026, 14:36 Uhr

(rwn)Am Dienstagnachmittag kam es auf einem Feldweg nahe der Apfelweinbrücke in Steinbach (Taunus) zu einer exhibitionistischen Handlung.

Gegen 14:30 Uhr entblößte sich der unbekannte Mann vor einer Spaziergängerin. Danach flüchtete er fußläufig in Richtung Frankfurt-Praunheim.

Der Mann soll circa 70 Jahre alt und 180cm groß sein. Zudem soll er ein blaues Hemd, eine graue Hose und weiße Schuhe getragen haben.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171-62400 zu melden.

4. Brennender Grünstreifen,

Neu-Anspach, Rod am Berg, Merzhäuser Weg, Dienstag, 04.08.2026, 22:19 Uhr

(rwn)Am späten Dienstagabend brannte in Rod am Berg ein Grünstreifen.

Gegen 22:20 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in einer Feldgemarkung nahe des Merzhäuser Weges ausrücken. Das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. Ein Radfahrer teilte der Feuerwehr mit, dass er zuvor Jugendliche an einer nahegelegenen Bank gesehen haben will.

Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf.

Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081-92080 auf.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell