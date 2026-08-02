PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sachbeschädigung durch Reifenstechen +++ schwerer Raub auf Pkw-Fahrerin +++ Fahrraddiebstahl +++ Autokorso und Schlägerei im Zusammenhang mit Hochzeitsveranstaltung +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw durch Reifen zerstechen

Tatort: Ulmenweg, 61352 Bad Homburg

Tatzeit: Samstag, 01.08.2026, 13:00 Uhr bis Sonntag, 02.08.2026, 06:15 Uhr Tathergang: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte sechs Pkw, welche am Fahrbahnrand im Ulmenweg abgeparkt standen, indem er bei jedem Fahrzeug mindestens einen Reifen zerstach. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Schaden wird auf 1000EUR geschätzt. Zeugen die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 zu melden.

Schwerer Raub auf Autofahrerin

Tatort: Weinbergsweg in Bad Homburg

Tatzeit: 31.07.2026, 19:31 Uhr Tathergang: Die 56-jährige Geschädigte hielt mit ihrem Pkw verkehrsbedingt an einer Fahrbahnverengung an. Hierbei überholte Sie ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich ein Taxi) und parkte quer vor ihr. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei unbekannte männliche Täter, wovon sich der Fahrer auf die Fahrerseite des PKW der Geschädigten begab, diese aufforderte die Tür zu öffnen und etwa drei Mal mit einem unbekannten Gegenstand gegen ihre Seitenscheibe schlug. Dabei wurde die Seitenscheibe beschädigt. Danach öffnete ein Täter die Fahrertür und riss der Geschädigten eine Rolex vom linken Handgelenk sowie zwei Ringe von den Händen. Hiernach öffnete die Fahrerin auf Aufforderung die Beifahrertür, wo der zweite Täter eine Tasche auf dem Beifahrersitz durchsuchte, diese samt Inhalt mitnahm und daraufhin zudem einen pinken Koffer aus dem Kofferraum der Geschädigten entwendete. Im Anschluss daran verschwanden beide Täter mit dem Fluchtfahrzeug in Richtung Amtsgericht Bad Homburg Der Wert des Raubgutes beläuft sich auf etwa 11100,00 Euro. Es besteht eine Personenbeschreibung zu dem ersten Täter: Dunkle Haare, Mundnasenschutz FFP 2, schwarzes T-Shirt, weiße Latexhandschuhe, dunkle Hose, vermutlich vorderasiatischer Phänotyp; Personenbeschreibung zweiter Täter: Dunkler Vollbart, Mundnasenschutz FFP 2, Blaues Sweatshirt mit V-Ausschnitt, weiße Latexhandschuhe, Jeans, vermutlich vorderasiatischer Phänotyp Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06171/2712-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl

Tatort: Berliner Straße, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Donnerstag, 30.07.2026, 23.00 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 11:00 Uhr Tathergang: Das E-Fahrrad, Hersteller Fischer, in der Farbe schwarz, des 61-jährigen Geschädigten, stand im öffentlich zugänglichen Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Das Fahrradschloss war um die Speichen des Vorderrades und zugleich um den Fahrradrahmen gebunden. UT eignete sich das E-Fahrrad und das Fahrradschloss an und entwendete diese, indem er den Tatort in unbekannte Richtung verließ. Der Wert des Stehlgutes beträgt ca. 700EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen der Tat bittet die Polizei sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 zu wenden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

61440 Oberursel (Taunus), Nassauer Straße - VGF-Abstellhof Sonntag 02.08.2026, gegen 02:30 Uhr Zwei unbekannte Täter gelangten zum Abstellhof. Dort wurde auf zwei Schienenfahrzeuge ein Graffiti gesprüht, mit drei verschiedenen unterschiedlich großen Motiven "FBS" und "NARAL". Ein Motiv ist nicht eindeutig herauslesbar. Alle Motive sind jedoch mit den Kürzeln "FBS" getaggt. Hinweise werden von der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 entgegengenommen.

Autokorso und gefährliche Körperverletzung auf Großhochzeit

Tatort: Achtzehnmorgenweg Usingen

Tatzeit: 31.07.2026, gegen 23:30 Uhr

Bereits gegen 18:00 Uhr kam es über den polizeilichen Notruf zu Mitteilungen über einen Autokorso, der sich über die B456, aus Richtung Bad Homburg kommend, in Richtung Saalburg und weiter in Richtung Usingen bewegte. Etwa 20 Fahrzeuge befuhren die B456 mit eingeschaltetem Warnblinklicht - andere Verkehrsteilnehmer wurden stark ausgebremst und teilweise lehnten sich die Mitfahrer mit ihren Oberkörpern aus den Fahrzeugen. Gegen 23:30 Uhr wurde im Bereich einer Event-Location im Achtzehnmorgenweg in Usingen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer großen Anzahl an Hochzeitsgästen gemeldet. Nachdem mehrere Streifenwagen vor Ort eintrafen und sich die Lage beruhigte, konnte vor Ort eine verletzte Person festgestellt werden. Es handelte sich um einen 35-jährigen, der von zwei anderen Hochzeitsgästen mit Glasflaschen im Kopfbereich verletzt wurde. Der Geschädigte wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Die Personalien der Beschuldigten konnten im weiteren Verlauf des Einsatzes festgestellt werden. Gegen diese wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

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