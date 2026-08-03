Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker in Rheindahlen-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Freitag, 31. Juli, sind eine 74-Jährige und ein 81-Jähriger nach ersten Erkenntnissen Opfer von falschen Wasserwerkern geworden.

Laut Aussage des Ehepaars haben gegen 14.45 Uhr zwei unbekannte Männer vor ihrer Wohnung am Südwall gestanden und sich als "Wasserwerker" ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Strom-, Wasser- und Gaszähler ablesen zu müssen, hätten die beiden Tatverdächtigen dann die Wohnung betreten. Während einer von beiden mit der 74-Jährigen in den Keller gegangen sei, habe der andere Unbekannte das Schlafzimmer durchsucht, in dem der 81-Jährige gerade schlief. Als dies schließlich auffiel, seien die beiden Männer geflüchtet. Erst später sei dem Ehepaar aufgefallen, dass eine Schmuckschatulle aus dem Schlafzimmer fehle.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Beide seien 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von südländischem Erscheinungsbild. Der eine Mann sei schlank und habe ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Hose getragen. Der andere Mann sei von korpulenter Statur und habe ein weißes T-Shirt mit gelbem Druck auf dem Rücken sowie eine schwarze Hose getragen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell