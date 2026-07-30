PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu "Bankfiliale in Rheydt: Rund 30 Schließfächer aufgebrochen" | Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Männern

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach Hinweisen zu den beiden Männern, die am Montag, 27. Juli, Schließfächer der Filiale einer Bank an der Marktstraße in Rheydt aufgebrochen und den Inhalt gestohlen haben.

Zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6322972

Bilder aus der Videoüberwachung des Kreditinstituts können unter folgendem Link angesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/211552

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Zu den Bildern die Beschreibung der beiden Männer:

Der eine Mann trug eine violettblaue Jacke, eine zweifarbige Hose (unten am Bein braun, oben lachsrot), Wander- oder Arbeitsschuhe und einen violettblauen Anglerhut. Er zog einen schwarzen Koffer-Trolley hinter sich und trug beim Verlassen der Filiale einen dunkelgrauen oder schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Der andere Mann war mit einer braunen Jacke, darunter einem dunkelgrauen T-Shirt, einer hellblauen Jeans, Wander- oder Arbeitsschuhen und einer beige-dunkelgrauen Kappe bekleidet. Er hatte einen dunklen Einkaufstrolley dabei.

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Personen vor oder in der Bankfiliale beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Männern geben? Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 02161 290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 12:00

    POL-MG: Falscher Polizeibeamter in Bettrath

    Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 29. Juli, war ein falscher Polizeibeamter auf der Straße Hüttendyk in Bettrath-Hoven unterwegs und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge Schmuck einer 86-Jährigen. Die Frau hat laut eigener Angaben gegen 14 Uhr einen Anruf bekommen, bei dem ein unbekannter Mann angegeben habe, von der Kriminalpolizei zu sein. Er wolle sie vor Einbrechern schützen und deswegen ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 10:52

    POL-MG: E-Scooter-Training - jetzt anmelden!

    Mönchengladbach (ots) - Gerade in einer Stadt wie Mönchengladbach sind E-Scooter für viele Menschen eine einfache und praktische Art der Fortbewegung. Doch vor allem Jugendliche und junge Erwachsene unterschätzen häufig die Gefahren, denen sie bei der Benutzung eines E-Scooters ausgesetzt sind. Aus diesem Grund veranstaltet die Polizei Mönchengladbach in Kooperation mit der Verkehrswacht und der Scooterwerkstatt ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 12:14

    POL-MG: Zeugen gesucht | Unfall mit Linienbus in Gladbach

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall am Montag, 27. Juli, auf der Viersener Straße geben können. Ein Linienbus der NEW hielt ersten Erkenntnissen zufolge gegen 13.45 Uhr an der Bushaltestelle "Parkstraße" und scherte daraufhin auf die Viersener Straße aus, um seine Fahrt fortzusetzen. Gleichzeitig habe ein LKW laut Zeugenaussage die Viersener Straße befahren, den Bus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren