Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu "Bankfiliale in Rheydt: Rund 30 Schließfächer aufgebrochen" | Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Männern

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach Hinweisen zu den beiden Männern, die am Montag, 27. Juli, Schließfächer der Filiale einer Bank an der Marktstraße in Rheydt aufgebrochen und den Inhalt gestohlen haben.

Zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6322972

Bilder aus der Videoüberwachung des Kreditinstituts können unter folgendem Link angesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/211552

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Zu den Bildern die Beschreibung der beiden Männer:

Der eine Mann trug eine violettblaue Jacke, eine zweifarbige Hose (unten am Bein braun, oben lachsrot), Wander- oder Arbeitsschuhe und einen violettblauen Anglerhut. Er zog einen schwarzen Koffer-Trolley hinter sich und trug beim Verlassen der Filiale einen dunkelgrauen oder schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Der andere Mann war mit einer braunen Jacke, darunter einem dunkelgrauen T-Shirt, einer hellblauen Jeans, Wander- oder Arbeitsschuhen und einer beige-dunkelgrauen Kappe bekleidet. Er hatte einen dunklen Einkaufstrolley dabei.

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Personen vor oder in der Bankfiliale beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Männern geben? Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 02161 290. (km)

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