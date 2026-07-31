Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigung an Auto: Wer kann Hinweise geben?

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine erhebliche Sachbeschädigung an einem Auto, die sich am Sonntag, 25. Juli, gegen 1.30 Uhr an der Martinstraße ereignet hat.

Laut Zeugenaussagen zerschlugen vier mit Tüchern maskierte Männer die Fenster-scheiben eines am Straßenrand geparkten Skoda Octavia und zerstachen außerdem die Reifen des Wagens. Anschließend seien die vier Personen zu Fuß in Richtung Bozener Straße geflüchtet.

Wenige Minuten später sei ein dunkler Kombi aus Richtung der Bozener Straße mit auffällig langsamer Geschwindigkeit in Richtung der Thüringer Straße an dem beschädigten Skoda vorbeigefahren.

Die Täter sollen männlich und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie trugen blaue Handschuhe.

Die Polizei fragt: Wer hat am Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der Martinstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat den dunklen Kombi auf der Bozener Straße, der Martinstraße, der Thüringer Straße oder in der Nähe gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

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