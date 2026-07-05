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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar - Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Lippe (ots)

(bb) Am Freitagmittag um 13:29 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Oerlinghauser Straße/ Krumme Weide/ Asper Straße/ Otto-Hahn-Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und einem E-Scooter. Auf dem E-Scooter befanden sich zu dem Unfallzeitpunkt zwei junge Mädchen. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer eines grauen BMW Cabrio aus Bad Salzuflen beabsichtigte den o.g. Kreuzungsbereich von der Asper Straße kommend in Fahrtrichtung Otto-Hahn-Straße bei Grünlicht zu überqueren. Eine 15-jährige Fahrzeugführerin eines E-Scooters aus Bad Salzuflen befuhr die Oerlinghauser Straße in Fahrtrichtung Krumme Weide. Auf Höhe der Kreuzung missachtete sie die für sie Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit der Beifahrertür des BMW. Durch den Unfall verletzte sie sich schwer. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein nahegelgenes Klinikum transportiert. Ihre 16-jährige Beifahrerin aus Bad Salzuflen blieb unverletzt und wurde durch Familienangehörige nach Hause begleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Tel.-Nummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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