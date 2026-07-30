Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Polizeibeamter in Bettrath

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 29. Juli, war ein falscher Polizeibeamter auf der Straße Hüttendyk in Bettrath-Hoven unterwegs und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge Schmuck einer 86-Jährigen.

Die Frau hat laut eigener Angaben gegen 14 Uhr einen Anruf bekommen, bei dem ein unbekannter Mann angegeben habe, von der Kriminalpolizei zu sein. Er wolle sie vor Einbrechern schützen und deswegen vorsorglich ihren Schmuck sichern. Als sie dies verneinte, habe der Unbekannte kurz darauf vor ihrer Haustür gestanden, mit der Bitte, den Schmuck wenigstens fotografieren zu dürfen, um die Echtheit zu prüfen. Als die 86-Jährige ihm daraufhin den Schmuck ausgehändigt habe, sei er damit zu einem Auto gegangen und geflüchtet.

Der Mann habe eine dunkelblaue Hose, ein dunkelblaues Jackett sowie eine dunkelblaue Kappe getragen.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich über die Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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