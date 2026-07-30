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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Training - jetzt anmelden!

Mönchengladbach (ots)

Gerade in einer Stadt wie Mönchengladbach sind E-Scooter für viele Menschen eine einfache und praktische Art der Fortbewegung. Doch vor allem Jugendliche und junge Erwachsene unterschätzen häufig die Gefahren, denen sie bei der Benutzung eines E-Scooters ausgesetzt sind.

Aus diesem Grund veranstaltet die Polizei Mönchengladbach in Kooperation mit der Verkehrswacht und der Scooterwerkstatt Mönchengladbach am 11. und 12. August E-Scooter-Trainings für Jugendliche und junge Erwachsene. Dabei lernen die Teilnehmer alles, was sie wissen müssen, wenn sie mit dem E-Scooter im Straßenverkehr unterwegs sind.

In einem theoretischen Teil geht es unter anderem darum, welche Verkehrsregeln für E-Scooter besonders wichtig sind, warum Alkohol und Drogen beim Fahren ein No-Go sind und wie die Jugendlichen mit Gefahren im Straßenverkehr richtig umgehen. Aber natürlich wird nicht nur gepaukt, sondern auch praktisch geübt. Die Teilnehmer haben bei dem Training die Möglichkeit, mit dem E-Scooter einen Parcours zu fahren und dabei zu lernen, wie man über Hindernisse wie einen Feuerwehrschlauch oder eine Wippe fährt. Sie üben aber zum Beispiel auch, wie sie in einer Gefahrensituation sicher mit dem E-Scooter bremsen.

Die Trainings finden am 11. und 12. August von jeweils 11 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule an der Dessauer Straße 60 statt.

Mitmachen können alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos - die Plätze sind aber begrenzt. Interessierte können sich per E-Mail an jam@maria-marta.de anmelden.

Bei den Veranstaltungen besteht Helmpflicht. Die Teilnehmenden bringen ihren eigenen E-Scooter sowie einen Helm zum Training mit. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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