Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 43-Jährige entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Verkehrsunfall auf der B104 bei Strasburg

Strasburg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (24.07.2026) kam es gegen 07:15 Uhr auf der B104 bei Strasburg zu einem Verkehrsunfall, nachdem sich eine Autofahrerin einer Polizeikontrolle entzogen hatte.

Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk beabsichtigten gegen 07:10 Uhr eine 43-jährige Deutsche mit ihrem Pkw BMW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Fahrerin war bereits am 21.07.2026 an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6318989), woraufhin ihr Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Die Fahrerin ignorierte jedoch die Anhaltesignale und entzog sich der Maßnahme mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Pasewalk.

Auf einer langen Geraden auf Höhe Linchenshöh (nahe der Motocross-Bahn) überholte die 43-Jährige zunächst einen vor ihr fahrenden Pkw. Im darauffolgenden Kurvenbereich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Beim Wiedereinscheren auf die Fahrbahn touchierte der BMW den VW einer 22-jährigen Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Pasewalk unterwegs war.

In der Folge drehte sich der BMW und geriet mit der linken Fahrzeugseite nach links von der Fahrbahn und beschädigte dabei 16 Meter der dortigen Leitplanke, ehe der Wagen schließlich auf der B104 zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste in eigener Zuständigkeit geborgen werden. Für die Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme war die B104 von ca. 07:30 Uhr bis 09:20 Uhr voll gesperrt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei der 43-Jährigen verlief negativ. Ein anschließender Drogenschnelltest auf dem Polizeihauptrevier reagierte jedoch positiv auf Opiate, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Gegen die 43-Jährige wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell