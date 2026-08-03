PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Unfall mit E-Bike +++ Diebstahl aus Wohnung +++ Diebstahl von Kennzeichen in Verbindung mit einem Einbruch in ein Gewerbe +++ Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kennzeichendiebstahl in Verbindung mit einem Einbruch in ein Unternehmen, Wehrheim, Philipp-Reis-Straße und Justus-Liebig-Straße, Donnerstag, 30.07.2026, 23.20 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 07.26 Uhr

(wo) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Wehrheim zu einem Kennzeichendiebstahl und einem Einbruch in ein gewerbliches Gebäude in der Philipp-Reis-Straße. Von einem, in der Justus-Liebig-Straße geparkten, Transporter entwendeten die Täter die beiden Kennzeichen. Nur wenige Meter entfernt wurde in derselben Nacht in ein Gewerbe eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und gelangen durch ein Fenster zum Innenraum. Die Täter entwendeten u. a. Bargeld und diverse Medikamente. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein Tatzusammenhang zwischen dem Kennzeichendiebstahl und dem Einbruch kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081-92080 entgegen.

2. Wohnungseinbruch,

Glashütten, Wiesenstraße, Samstag, 01.08.2026, 01.00 Uhr bis 04.30 Uhr

(wo)In der Zeit von 01.00 Uhr bis 04.30 Uhr am Samstagmorgen brachen zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Glashütten ein. Mit einem Pflasterstein zerstörten die Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich, um sich Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Aus dem Wohnhaus erbeuteten die Täter Uhren und diverse Schmuckstücke in bisher unbekannten Wert. Die Videoüberwachung konnte die beiden Täter aufzeichnen. Täter 1: Männlich, helle Basecap, maskiert mit hellem Mundschutz, ähnlich eines Bandanas, helles T-Shirt mit der Aufschrift "Hugo", helle kurze Hose, dunkle Handschuhe. Täter 2: Männlich, helle Basecap, maskiert mit einem Mundschutz, ähnlich eines Bandanas, helles T-Shirt ohne Aufschrift, helle kurze Hose. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer 06174-9255-0 entgegen.

3. Diebstahl aus Wohnung,

Steinbach (Taunus), Bahnstraße, Sonntag, 02.08.2026, 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr

(rwn)In der Nacht zu Sonntag betraten unbekannte Täter eine Wohnung in der Bahnstraße in Steinbach und entwendeten eine größere Menge Bargeld und Schmuck. Zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr betraten die Täter auf unbekannte Weise die verschlossene Kellerwohnung in der Bahnstraße und entwendeten dort gezielt Bargeld und Schmuck. Danach ergriffen die Täter samt den Wertsachen die Flucht in unbekannte Richtung. Zeugen- und/oder Täterhinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171-62400 entgegen.

4. Unfall mit E-Bike,

Kronberg, Frankfurter Straße, 02.08.2026, 19:11 Uhr

(rwn)Am Sonntagabend kam es in Kronberg zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Kind. Gegen 19:10 Uhr fuhren ein 12-jähriges und ein 11-jähriges Kind gemeinsam auf einem E-Bike die Frankfurter Straße entlang. Aus derzeit unbekannten Gründen kamen die Kinder zu Sturz, wobei das mitfahrende Kind verletzt und in ein naheliegendes Klinikum verbracht wurde. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer 06174-9255-0 entgegen.

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