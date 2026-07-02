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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (615) Einbruch in Apotheke - Zeugenaufruf

Dinkelsbühl (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden (02.07.2026) brachen bislang Unbekannte in eine Apotheke in Dinkelsbühl ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03:00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über den Notruf, nachdem er einen Einbruch in die Apotheke in der Luitpoldstraße bemerkt hatte. Bei der Überprüfung der Tatörtlichkeit stellten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl fest, dass die unbekannten Täter über ein Außenfenster gewaltsam in die Apotheke eingedrungen waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Medizinalcannabis.

Nach einer ersten Schätzung entstand ein Entwendungsschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Tatortbereich verlief ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Luitpoldstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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