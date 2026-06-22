Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerer Unfall bei Radsportveranstaltung

Stuttgart-Birkach (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag (21.06.2026) in der Schwerzstraße hat sich ein 19 Jahre alter Rennradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Eine 58 Jahre alte Fahrradfahrerin war gegen 15.10 Uhr auf einem Gehweg in der Kirschenallee Richtung Schwertzstraße unterwegs. Aufgrund einer Radsportveranstaltung war die Schwertzstraße abgesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete die 58-Jährige die Absperrung und fuhr in den Streckenbereich ein. Dort stieß sie mit einem 19 Jahre alten Rennteilnehmer zusammen, der dadurch vom Sattel geschleudert wurde und sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

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