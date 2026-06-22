PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerer Unfall bei Radsportveranstaltung

Stuttgart-Birkach (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag (21.06.2026) in der Schwerzstraße hat sich ein 19 Jahre alter Rennradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Eine 58 Jahre alte Fahrradfahrerin war gegen 15.10 Uhr auf einem Gehweg in der Kirschenallee Richtung Schwertzstraße unterwegs. Aufgrund einer Radsportveranstaltung war die Schwertzstraße abgesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete die 58-Jährige die Absperrung und fuhr in den Streckenbereich ein. Dort stieß sie mit einem 19 Jahre alten Rennteilnehmer zusammen, der dadurch vom Sattel geschleudert wurde und sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:53

    POL-S: 47-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Montag (22.06.2026) einen 47 Jahre alten Mann am Leonhardsplatz ausgeraubt. Die beiden Täter sprachen den 47-Jährigen gegen 01.45 Uhr vor einer Gaststätte an und verlangten von ihm, dass er Bargeld abhebt. Als der 47-Jährige sich weigerte, schlugen ihn die Männer und nahmen ihm etwa sieben Euro weg. Anschließend rannten sie in Richtung der ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:49

    POL-S: Tankstelle ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Montag (22.06.2026) einen 63 Jahre alten Tankstellenmitarbeiter an der Wiener Straße ausgeraubt. Der Täter betrat gegen 02.30 Uhr zunächst den Verkaufsraum der Tankstelle und gab sich als Kunde aus. Er legte Getränke auf die Kassentheke, um dem Mitarbeiter vorzugaukeln, er wolle bezahlen. Als der 63-Jährige die Kasse öffnete, sprang der Unbekannte ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:25

    POL-S: Mit Auto gegen Baum geprallt

    Stuttgart- Süd (ots) - Ein 22-jähriger Mann ist am Samstagabend (20.06.2026) in der Magstadter Straße gegen einen Baum geprallt. Der 22-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Peugeot in der Magstadter Straße Richtung Schattenring. In einer Kurve vor dem Kreisverkehr kam er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er und seine beiden Mitfahrer im Alter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren