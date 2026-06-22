POL-S: 47-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Montag (22.06.2026) einen 47 Jahre alten Mann am Leonhardsplatz ausgeraubt. Die beiden Täter sprachen den 47-Jährigen gegen 01.45 Uhr vor einer Gaststätte an und verlangten von ihm, dass er Bargeld abhebt. Als der 47-Jährige sich weigerte, schlugen ihn die Männer und nahmen ihm etwa sieben Euro weg. Anschließend rannten sie in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Rathaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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