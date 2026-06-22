Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tankstelle ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Montag (22.06.2026) einen 63 Jahre alten Tankstellenmitarbeiter an der Wiener Straße ausgeraubt. Der Täter betrat gegen 02.30 Uhr zunächst den Verkaufsraum der Tankstelle und gab sich als Kunde aus. Er legte Getränke auf die Kassentheke, um dem Mitarbeiter vorzugaukeln, er wolle bezahlen. Als der 63-Jährige die Kasse öffnete, sprang der Unbekannte über die Theke und stieß den Mitarbeiter nach hinten, um sich mehrere Hundert Euro aus der Kasse zu nehmen und anschließend zu flüchten. Der Täter war etwa 25 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Er trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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