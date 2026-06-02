Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 2. Nachtragsmeldung zum Gasaustritt

Koblenz (ots)

Der Stromausfall in der Altstadt von Koblenz konnte behoben werden. Die Maßnahmen bezüglich des Gasaustritts dauern an.

Es wird aufgrund von Falschmeldungen darauf hingewiesen, dass der Gefahrenbereich zwar geräumt wurde, Personen in den umliegenden Gebäuden jedoch verweilen sollen. Die Gebäude werden nicht evakuiert. Es besteht keine Gefahr für die Personen in den Gebäuden.

Zwischenzeitlich wurde auch eine Betreuungsstelle für Personen eingerichtet, die nicht in das von der Sperrung betroffene Gebiet zurückkönnen. Diese Personen können ab sofort zur Sporthalle der St. Franziskus Realschule (Thielenstraße 3) im Stadtteil Goldgrube kommen.

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