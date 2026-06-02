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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gasaustritt im Innenstadtbereich

Koblenz (ots)

Derzeit läuft im Innenstadtgebiet von Koblenz ein größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Hintergrund ist ein Gasaustritt im Baustellenbereich in der Hohenfelder Straße auf der Kreuzung "Am Wöllershof". Der Gefahrenbereich wurde geräumt. Personen, die im unmittelbaren Gefahrenbereich wohnen, werden gebeten ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Bereich rund um das Objekt ist abgesperrt und der Verkehr wird umgeleitet. Für Bürger und Bürgerinnen außerhalb der Absperrung besteht keine Gefahr. Der Geschäftsbetrieb in der Innenstadt bspw. in der Löhrstraße und im Löhr-Center ist von den Maßnahmen nicht betroffen. Erkundungsmaßnahmen vor Ort dauern an. Für Presseanfragen stehen Pressevertreter am Busbahnhof des Löhr-Centers bereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
(M.L.)
Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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