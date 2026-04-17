Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 19-jährige Autofahrerin flüchtet vor Polizei - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Freitag (17. April 2026) gegen 1:20 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizei Krefeld an der Kreuzung Friedensstraße/Parkstraße bei Grün nach links in die Parkstraße einbiegen, als plötzlich von links ein Auto in den Kreuzungsbereich einfuhr, den Weg des Streifenwagens kreuzte und mit hoher Geschwindigkeit weiterfuhr. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten eine Kollision verhindern. Sie verfolgten den flüchtigen Pkw, der weiter in Richtung Rather Straße und ohne anzuhalten über eine rote Ampel fuhr. Auf Anhaltesignale wurde ebenfalls nicht reagiert. Schließlich fanden die Beamten das nun geparkte Fahrzeug auf dem Reitweg. Der Pkw war mit drei Insassen besetzt. Die Fahrerin versuchte noch, auf den Beifahrersitz zu klettern, auf dem bereits ein Beifahrer saß. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Die Krefelderin wurde zur Polizeiwache gebracht, und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte sie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im Anschluss wurde die Frau festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt in Willich gebracht, da gegen sie noch ein offener Haftbefehl vorlag. (124)

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