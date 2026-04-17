PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 19-jährige Autofahrerin flüchtet vor Polizei - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Freitag (17. April 2026) gegen 1:20 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizei Krefeld an der Kreuzung Friedensstraße/Parkstraße bei Grün nach links in die Parkstraße einbiegen, als plötzlich von links ein Auto in den Kreuzungsbereich einfuhr, den Weg des Streifenwagens kreuzte und mit hoher Geschwindigkeit weiterfuhr. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten eine Kollision verhindern. Sie verfolgten den flüchtigen Pkw, der weiter in Richtung Rather Straße und ohne anzuhalten über eine rote Ampel fuhr. Auf Anhaltesignale wurde ebenfalls nicht reagiert. Schließlich fanden die Beamten das nun geparkte Fahrzeug auf dem Reitweg. Der Pkw war mit drei Insassen besetzt. Die Fahrerin versuchte noch, auf den Beifahrersitz zu klettern, auf dem bereits ein Beifahrer saß. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Die Krefelderin wurde zur Polizeiwache gebracht, und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte sie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im Anschluss wurde die Frau festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt in Willich gebracht, da gegen sie noch ein offener Haftbefehl vorlag. (124)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 10:45

    POL-KR: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

    Krefeld (ots) - Am Hauptbahnhof hatte ein 26-Jähriger aus Krefeld am Donnerstag (17. April 2026) am Gleis auf einen Zug gewartet und dabei sein Fahrrad neben sich abgestellt. Gegen 11:10 Uhr hatte ein Unbekannter das Rad an sich genommen und damit die Flucht ergriffen, seine Beute neben sich herschiebend. Der Krefelder hatte die Verfolgung in Richtung Willy-Brandt-Platz aufgenommen, während mehrere Zeugen bereits die ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:44

    POL-KR: Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Lkw schwer verletzt

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (16. April 2026) wurde eine Fußgängerin auf der Mündelheimer Straße in der Nähe der Kreuzung mit der Linner Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 27-Jährige wollte gegen 8:20 Uhr direkt vor einem Sattelschlepper die Fahrbahn überqueren, der vor einer roten Ampel weiter hinten in der Warteschlange wartete. Den ersten ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 11:48

    POL-KR: Falscher Handwerker erbeutet vierstelligen Geldbetrag - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Dienstag (14. April 2026) klingelte um 9:50 Uhr ein vermeintlicher Handwerker an der Tür einer Seniorin auf der Hammerstraße und gab an, dass es im Keller einen Rohrbruch gegeben habe. Er sei nun im Auftrag ihres Vermieters gekommen, um die Wasserleitungen im Badezimmer zu überprüfen. Er wies die 88-Jährige an, den Wasserhahn in der Dusche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren