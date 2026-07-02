Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (612) Radarmessgerät durch Brandlegung zerstört - Zeugenaufruf
Weißenburg (ots)
Am Sonntagabend 28.06.2026 zerstörten Unbekannte einen sogenannten Enforcement Trailer (Radarmessgerät als Anhänger) an der Bundesstraße 2 bei Ellingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Die Krimimnalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.
Gegen 21:30 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass ein "Blitzer-Anhänger", welcher an der Bundesstraße 2 bei Ellingen im Bereich eines Parkplatzes stand, brennen würde. Beim Eintreffen der daraufhin alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand der Enforcement-Trailer bereits in Vollbrand.
Obwohl es der Feuerwehr gelang den Brand rasch zu löschen, wurde der Enforcement Trailer (geschätzter Zeitwert: mindestens 100.000 Euro) durch das Feuer komplett zerstört.
Die Ansbacher Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens. Hierbei ergaben sich Hinweise, welche auf eine vorsätzliche Brandlegung schließen lassen. Ersten Erkenntnissen soll sich möglicherweise ein dunkler VW Golf mit auffälligen sternförmigen Felgen mit hoher Geschwindigkeit und im zeitlichen Zusammenhang mit dem Brandgeschehen von dem Parkplatz entfernt haben.
Demzufolge bitten die Ermittler Zeugen, welche am Sonntagabend verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.
Erstellt durch: Michael Petzold / bl
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