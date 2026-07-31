PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher gestört +++ Zwei beschädigte PKW in Oberursel +++ Bürgersprechstunde entfällt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher gestört,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Alemannenweg, Freitag, 31.07.2026, 2 Uhr

(da)In der Nacht zum Freitag wurden Einbrecher in Ober-Eschbach bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten. Gegen 2 Uhr nahmen Anwohner im Alemannenweg klirrendes Glas und weitere verdächtige Geräusche wahr und alarmierten die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses zerstört hatten. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Einbrecher das Gebäude nicht betreten haben und noch vor Ankunft der Polizei geflüchtet waren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Zwei beschädigte PKW in Oberursel,

Oberursel, angezeigt am Donnerstag, 30.07.2026

(da)Am Donnerstag wurden in Oberursel zwei Sachbeschädigungen an PKW angezeigt. Zwischen Montag- und Donnerstagvormittag beschädigten Unbekannte die vorderen und hinteren Scheinwerfergläser eines weißen VW T-Roc, der in der Lina-Himmelhuber-Straße unter einem Carport stand. Darüber hinaus traf es am Donnerstag zwischen 7 und 14 Uhr einen grauen Skoda Kodiaq, der in der Aumühlenstraße abgestellt worden war. Hier schlugen die Täter die Fensterscheibe auf der Fahrerseite ein. Sollten Sie zur Aufklärung der beiden Taten beitragen können, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

3. Bürgersprechstunde entfällt,

Neu-Anspach, Montag, 03.08.2026,15.30 Uhr

(da)Die regelmäßig stattfindende Bürgersprechstunde der Schtzfrau vor Ort Katja Jokiel-Gondek am kommenden Montag den 3. August im Neu-Anspacher Rathaus muss aufgrund einer Fortbildung entfallen. Die nächste Möglichkeit in Neu-Anspach, mit Frau Jokiel-Gondek persönlich in Kontakt zu treten, ist somit am 7. September um 15.30 Uhr. Darüber hinaus erreichen Sie sie unter per Mail unter svo-usingen-pst.ppwh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter der (06081) 9208-108.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell