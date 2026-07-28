PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertsachen +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertsachen, Königstein-Schneidhain, Wiesbadener Straße, Montag, 27.07.2026, 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag haben falsche Polizeibeamte in Königstein-Schneidhain einen Mann um Wertsachen gebracht.

Die Betrüger nahmen gegen 16:15 Uhr telefonisch Kontakt zu dem Mann auf und täuschten einen angeblichen Polizeieinsatz vor. Durch ihre geschulte Gesprächsführung wirkten die Täter so überzeugend, dass der Mann diverse Wertgegenstände zusammenstellte und anschließend an einen Abholer übergab. Leider fiel der Betrug erst auf, als die Täter bereits über alle Berge waren. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und fahndet nach den Tätern.

Der Abholer wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug dunkle beziehungsweise graue Kleidung.

Die Polizei bittet Personen, die am Montagnachmittag in der Wiesbadener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

Wichtige Hinweise der Polizei zu dem Vorgehen der Täter: So stellen Sie sicher, dass Sie tatsächlich mit der Polizei sprechen. Werden Sie von einer angeblichen Polizeibeamtin oder einem angeblichen Polizeibeamten angerufen und werden dabei persönliche Daten, Informationen zu Ihren Vermögenswerten oder andere sensible Angaben abgefragt oder Handlungen von Ihnen verlangt, sollten Sie sich zunächst vergewissern, dass es sich tatsächlich um die Polizei handelt. Beenden Sie das Gespräch und wählen Sie anschließend selbst den Notruf 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle. Verwenden Sie dabei ausschließlich eine Telefonnummer, die Sie selbst recherchiert haben. Erst wenn auf diesem Weg zweifelsfrei feststeht, dass Sie mit der Polizei sprechen, können weitere Absprachen - etwa vereinbarte Codewörter - als zusätzliches Erkennungsmerkmal sinnvoll sein. Und ganz wichtig: Sie legen selbst auf! Beenden Sie das Gespräch immer selbst, indem Sie aktiv auflegen. Vertrauen Sie nicht darauf, dass die anrufende Person das Gespräch beendet hat oder dass die stille Leitung bedeutet, die Verbindung sei bereits getrennt. Legen Sie selbst auf und wählen Sie anschließend - wenn Sie den Anruf überprüfen möchten - die Rufnummer der zuständigen Polizeidienststelle. Hintergrund: Die Betrüger erwecken den Eindruck, das Gespräch sei bereits beendet, obwohl die Verbindung tatsächlich noch besteht. Wer in dieser Situation die 110 wählt, ohne zuvor selbst aufgelegt zu haben, kann weiterhin mit den Betrügern verbunden sein. Diese geben sich dann als polizeilicher Notruf aus und setzen ihre Täuschung fort. Beenden Siedeshalb jedes verdächtige Telefonat immer selbst aktiv, bevor Sie de Polizei oder eine andere Stelle anrufen.

2. Werkzeuge von Baustelle gestohlen,

Oberursel-Bommersheim, Nassauer Straße, Samstag, 25.07.2026 bis Montag, 27.07.2026, 08:00 Uhr

(dd) Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Nassauer Straße in Oberursel-Bommersheim.

Die Täter öffneten gewaltsam die Umzäunung des Baustellengeländes und brachen anschließend einen dort abgestellten Baucontainer auf. Aus diesem entwendeten sie mehrere Werkzeuge. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Nassauer Straße gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

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