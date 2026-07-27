PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung am Bahnhof - Beteiligter leistet im Verlauf Widerstand,

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Adelhartstraße, Sonntag, 26.07.2026, 19:20 Uhr

(fh)Am Sonntagabend nahm die Polizei einen 35-Jährigen fest, welcher zuvor einen 16-Jährigen bedroht hatte. Bei seiner Festnahme mussten die Beamten das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät, auch bekannt als Taser) verwenden. Ersten Ermittlungen nach soll der Mann mit dem 16-Jährigen in einer Bahn aneinandergeraten und diesen im Verlauf mit einem Messer bedroht haben. Am Bahnhof von Ober-Eschbach stiegen beide aus und der Ältere verfolgte den Jüngeren, welcher sich daraufhin mit einem Pfefferspray zur Wehr setzte. Der 35-Jährige suchte im Anschluss sein Wohnhaus auf, wo er von den zwischenzeitlich verständigten Beamten der Polizeistation Königstein aufgesucht wurde. Als er dort fixiert werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand, sodass die Beamten das DEIG einsetzten. Auch während der Fahrt zur Polizeistation setzte der Mann sein aggressives Verhalten fort und spuckte einen Beamten an. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten. Gegen den 16-Jährigen wird aufgrund des Sprühens mit Pfefferspray ebenfalls ermittelt.

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