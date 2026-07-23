PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Queerfeindlich beleidigt und geschlagen +++ Ladendieb wird ertappt und flüchtet +++ Frau beschädigt PKW +++ Trickdiebe erbeuten Schmuck +++ Einbrecher verschreckt +++ Drei Diebe festgenommen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Queerfeindlich beleidigt und geschlagen, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, An der Eisenbahn, Mittwoch, 22.07.2026, 9.30 Uhr

(da)Am Mittwochvormittag wurde ein Mädchen in Neu-Anspach queerfeindlich beleidigt und geschlagen. Das Mädchen stand gegen 9.30 Uhr am Bahnhof und trug ein Armband sowie eine Handyhülle in Regenbogenfarben. Dies nahmen drei bislang unbekannte Jugendliche zum Anlass, um das Mädchen auf queerfeindliche Weise zu beleidigen. Damit nicht genug, schlug einer der drei Jugendlichen der 13-Jährigen noch ins Gesicht, sodass sie zu Boden fiel. Anschließend fuhren die Täter auf E-Rollern in unbekannte Richtung davon. Die Jugendlichen waren allesamt männlich, etwa 1,75 Meter groß, 16 bis 17 Jahre alt und hatten ersten Angaben zufolge ein westasiatisches Aussehen. Der Jugendliche, der das Mädchen beleidigt hatte, hatte schwarze kurze Haare, einen leichten Oberlippenbart und trug einen dunkelblauen Trainingsanzug sowie eine pinke Gucci-Baseballkappe.

Im Polizeipräsidium Westhessen besteht seit 2010 eine spezielle nebenamtliche LSBTIQ-Ansprechstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Personen. Sie steht Opfern LSBT*IQ-feindlicher Straftaten sowie queeren Vereinen und Institutionen als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Polizeioberkommissarin Victoria Kues, Wachpolizist Alexandro Klimpel oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim sind unter der zentralen Rufnummer 0611-345 1516 oder unter rainbow.ppwh@polizei.hessen.de zu den normalen Bürozeiten erreichbar.

Der polizeiliche Staatsschutz hat im vorliegenden Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Wenn Sie zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 von der Polizeistation Usingen übernommen.

2. Ladendieb wird ertappt und flüchtet,

Bad Homburg, Kirdorf, Gluckensteinweg, Mittwoch, 22.07.2026, 12.15 Uhr

(da)Am Mittwoch flüchtete ein ertappter Ladendieb in Kirdorf und verletzte dabei einen Mitarbeiter des Supermarkts. Gegen 12 Uhr betrat der bislang unbekannte Mann den Supermarkt im Gluckensteinweg und bediente sich an der Weinauslage. Er steckte eine Weinflasche in seine Jacke und versuchte, den Kassenbereich zu passieren. Ein Mitarbeiter hatte die Situation jedoch beobachtet und sprach den Mann an. Nachdem der Mann die Flasche wieder abgestellt hatte, rannte er aus dem Laden. Dabei verletzte er den Mitarbeiter leicht am Arm. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der Dieb mit einem E-Scooter zum Supermarkt gefahren war, diesen jedoch bei seiner Flucht am Tatort zurückgelassen hatte. Bei dem Dieb handelte es sich um einen 25- bis 30-jährigen Mann mit blonden Haaren. Er trug eine schwarze Lederjacke mit einem goldenen Vogel-Emblem auf der Rückseite, ein buntes, zerrissenes Shirt und dunkelblaue Jeans. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Frau beschädigt PKW,

Königstein, Hauptstraße, Mittwoch, 22.07.2026, 13 Uhr

(da)Am Mittwoch hat eine Frau in Königstein einen Pkw beschädigt. Die Polizei fahndet mit entsprechenden Hinweisen nach ihr. Gegen 13 Uhr betrat die Frau den Parkplatz eines Supermarkts in der Hauptstraße. Dort zerkratzte sie einen schwarzen Golf. Sie wurde jedoch von Zeugen beobachtet. Diese alarmierten kurz darauf die Polizei. Zwischenzeitlich hatte sich die Täterin jedoch bereits aus dem Staub gemacht. Der hinterlassene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau mit blondgrauen Haaren. Sie wurde als korpulent und älter als 70 Jahre beschrieben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Trickdiebe erbeuten Schmuck,

Bad Homburg, Kirdorf, Dienstag, 21.07.2026, 15.30 Uhr bis Dienstag, 21.07.2026, 19 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag erbeuteten Trickdiebe Schmuck in einer Wohnung in Bad Homburg. Gegen 15.30 Uhr klingelte es an der Tür eines Rentners in Kirdorf. Vor der Tür standen eine Frau und ein Mann, die angaben, Versicherungsvertreter zu sein. Unter diesem Vorwand gelangten sie schnell in die Wohnung des Rentners und verwickelten ihn abwechselnd in verschiedene Gespräche. Währenddessen durchsuchte der jeweils andere des Diebesduos den Rest der Wohnung. Leider fiel der Diebstahl erst auf, als die beiden bereits über alle Berge waren. Eine genaue Personenbeschreibung war dem Bestohlenen im Nachgang nicht mehr möglich. Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie sie in das Haus lassen bzw. die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Zahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen!

5. Einbrecher verschreckt - Personenbeschreibung, Oberursel, Kupferhammerweg, Mittwoch, 22.07.2026, 22 Uhr

(da)Am Mittwochabend hat ein Anwohner in Oberursel einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 22 Uhr begab sich der bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses im Kupferhammerweg. Er kletterte auf den Balkon einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes und versuchte, die dortige Balkontür aufzuhebeln. Seine Tat blieb jedoch nicht unbemerkt, denn er wurde von einem Anwohner gestört. Daraufhin ergriff der Einbrecher die Flucht in Richtung Hohemarkstraße. Da er bei seiner Flucht das Wort "Renn!" rief, ist davon auszugehen, dass noch mindestens eine zweite Person an der Tat beteiligt war. Bei dem Einbrecher handelte es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit schlanker, sportlicher Statur. Er hatte sein Gesicht mit einer hellblauen medizinischen Maske verdeckt und trug einen blauen Jogginganzug mit Hose und Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er zusätzlich über das Gesicht gezogen; darunter trug er eine graue Kappe. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die die beschriebene Person am Abend gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

6. Drei Diebe festgenommen,

Königstein, Bahnstraße, Donnerstag, 23.07.2026, 0.30 Uhr

(da)Am Donnerstag gelang es der Polizei in Königstein kurz nach Mitternacht, drei Diebe festzunehmen. Ein Anwohner hatte gegen 0.30 Uhr drei Personen bemerkt, die an den Türen mehrerer Autos in der Bahnstraße rüttelten, um in deren Innenräume zu gelangen. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die die drei Tatverdächtigen im Alter von zweimal 18 und einmal 17 Jahren in der Nähe des Tatorts festnahm. Dabei stellten die Einsatzkräfte bei dem Trio noch ein Einhandmesser sowie ein Tierabwehrspray sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 18-Jährigen entlassen und der 17-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen alle drei wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

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