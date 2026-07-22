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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Korrektur - Telefonbetrüger erbeuten Schmuck

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Korrektur - Telefonbetrüger erbeuten Schmuck, Oberursel, Montag, 20.07.2026, 17 Uhr

(da)In der heute Mittag veröffentlichten Meldung zu Telefonbetrügereien in Oberursel ist ein Fehler unterlaufen. Die Tat ereignete sich nicht, wie in der Überschrift zunächst vermerkt, in Bommersheim, sondern in der Oberurseler Innenstadt. Die Ausgangsmeldung wurde bereits entsprechend korrigiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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