PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 62-jährigen Frau aus Bad Vilbel

Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Vilbel / Oberursel,

22.07.2026,

Die am Dienstag, 21.07.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 62-Jährigen aus Bad Vilbel kann zurückgenommen werden. Die Vermisste kehrte am frühen Morgen des 22.07.2026 selbstständig und wohlbehalten an ihre Wohnanschrift zurück.

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