PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 62-jährigen Frau aus Bad Vilbel
Oberursel
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Bad Vilbel / Oberursel,
22.07.2026,
Die am Dienstag, 21.07.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 62-Jährigen aus Bad Vilbel kann zurückgenommen werden. Die Vermisste kehrte am frühen Morgen des 22.07.2026 selbstständig und wohlbehalten an ihre Wohnanschrift zurück.
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