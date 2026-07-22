PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nachtrag zu den heutigen Tagesmeldungen - Frau bei Unfall schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Nachtrag zu den heutigen Tagesmeldungen

Frau bei Unfall schwer verletzt,

Kronberg, Am Schanzenfeld, Mittwoch, 22.07.2026, 14 Uhr

(da)Am Mittwochmittag wurde eine Frau bei einem Unfall in Kronberg schwer verletzt. Gegen 14 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit einem BMW der 3er-Reihe von einem Supermarktparkplatz kommend auf der Westerbachstraße. An der Ampelkreuzung wollte er nach links in die Straße "Am Schanzenfeld" abbiegen. Dabei übersah er ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge eine 82-jährige Frau, die die Fußgängerampel in einem Krankenfahrstuhl überquerte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 82-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße "Am Schanzenfeld" zeitweise voll gesperrt werden.

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