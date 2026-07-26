PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung am Rathausplatz +++ Gewerbeeinbruch +++ Mehrere Fahrzeug durch Steinewerfer beschädigt +++ Motorradunfälle im Feldberggebiet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

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1. Auseinandersetzung von Bad Homburg nach Friedrichsdorf verlagert,

61348 Bad Homburg v. d. H., Rathausplatz / 61381 Friedrichsdorf, Bahnhof, Samstag, 25.07.2026, 20:23 Uhr bis 21:11 Uhr

(cz) Am Samstagabend kam es zunächst auf dem Bad Homburger Rathausplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, welche anschließend durch die polizeibekannten Beteiligten am Friedrichsdorfer Bahnhof fortgesetzt wurde.

Zunächst trafen ein 23-Jähriger und sein 25-Jähriger Kontrahent auf dem Rathausplatz aufeinander. Dort kam es zu verbalen Streitigkeiten. Im Anschluss wurde der Streit mit wechselseitigen Tritten und Schlägen fortgeführt, wobei der 25-Jährige nach Zeugenaussagen auch ein Pfefferspray einsetzte. Die beiden Beteiligten konnten nach kurzer Flucht vor Ort vorläufig festgenommen werden. Bei der Flucht wurde eine weitere Person durch den 23-Jährigen mit Faustschlägen verletzt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Friedrichsdorfer mit einem Platzverweis belegt und entlassen.

Kurze Zeit später wurde die Polizei dann erneut alarmiert. Diesmal waren die beiden Männer am Bahnhof Friedrichsdorf aufeinandergetroffen. Nach ersten Ermittlungen hatte der 25-Jährige den 23-Jährigen unvermittelt angegriffen, als beide sich im Nachgang der ersten Auseinandersetzung auf dem Heimweg befanden. Der 25-Jährige konnte abermals im Nahbereich des Tatortes festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen des Platzes verwiesen werden.

2. Fahrzeugeinbrecher geht leer aus,

61462 Königstein im Taunus, Gerichtstraße, Freitag, 24.07.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 10:00 Uhr

(rö) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gerichtstraße in Königstein im Taunus zu einem versuchten Einbruch in ein Kraftfahrzeug. Ein bislang unbekannter Täter hebelte mit einem unbekannten Werkzeug an der Beifahrertür eines abgeparkten schwarzen Fiats. Da die Fahrzeugtür den Einwirkungen standhielt, flüchtete der unbekannte Täter vom Tatort. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Königstein im Taunus unter 06174 / 9266-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Gewerbeeinbrecher bleiben ohne Beute,

61273 Wehrheim, Rudolf-Diesel-Straße,

Freitag, 24.07.2026, 16:30 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 07:00 Uhr

(fb) In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Geschäftsräumen eines KfZ-Betriebes in der Wehrheimer Rudolf-Diesel-Straße. Von den Eigentümern des Betriebes wurde am Samstagmorgen ein offenstehendes Fenster festgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die unbekannten Täter dieses aufgehebelt und sich so Zutritt zu einem Büro verschafft. Hier versuchten sie, gewaltsam einen festverbauten Tresor aus seiner Verankerung zu lösen. Nachdem der Versuch scheiterte, ließen sie schließlich ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Steine auf fahrende Pkw geworfen,

61440 Oberursel, L 3015 Weingärtenumgehung, Samstag, 25.07.2026, 23:25 Uhr bis 23:40 Uhr

(as) In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen bislang unbekannte Personen Steine von einer Fußgängerbrücke an der Weingärtenumgehung auf zwei fahrende Fahrzeuge. Die Windschutzscheiben eines Daimler Smart und eines VW Golf wurden dadurch beschädigt und die Beifahrer jeweils durch Glassplitter leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern liegen derzeit nicht vor.

Sollten sie Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 in Verbindung. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Heckscheibe eingeworfen,

61440 Oberursel, Bahnweg,

Samstag, 25.07.2026, 00:05 Uhr

(as) Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen blauen VW Polo, in der Nacht von Freitag auf Samstag am Fahrbahnrand im Bahnweg geparkt. Unbekannte warfen einen Stein gegen die Heckscheibe, die dadurch beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zum Tatzeitpunkt konnten in Tatortnähe zwei Fahrradfahrer beobachtet werden. Eine nähere Beschreibung war jedoch nicht möglich.

Mögliche Tatzeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 in Verbindung. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

6. Motorradunfälle im Feldberggebiet,

61389 Schmitten im Taunus, L3004, Sandplacken Freitag, 24.07.2026, 17:52 Uhr und 21:34 Uhr

(fb) Am späten Freitagabend kam es im Feldberggebiet zu zwei Alleinunfällen wobei eine Motorradfahrerin schwer und ein weiterer Motorradfahrer leicht verletzt wurden.

Zunächst befuhr um 17:52 Uhr eine 20-jährige Gießenerin mit ihrem Kraftrad die L3004 vom Sandplacken kommend in Fahrtrichtung Schmitten. Nach ersten Erkenntnissen erschreckte sie sich in einer Linkskurve über am Fahrbahnrand bellende Hunde und kam daraufhin nach rechts von der Straße ab. Dort kam sie zunächst in einem Graben zu Sturz und kollidierte anschließend mit einer Steinwand. Zum Transport der Verletzten in ein Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Landesstraße war bis 19:00 Uhr vollgesperrt.

Um 21:34 Uhr kam dann ein Mann aus Kelkheim mit seinem Motorrad auf dem gleichen Streckenabschnitt zu Fall. Der ebenfalls 20-jährige verlor in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Verletzte wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

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