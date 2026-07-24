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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte entwenden PKW

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unbekannte entwenden PKW,

Bad Homburg, Brüningstraße, Samstag, 18.07.2026, 16 Uhr bis Donnerstag, 23.07.2026, 17 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Bad Homburg einen PKW entwendet. Der betroffene rote VW Golf wurde am Samstagnachmittag in der Brüningstraße abgestellt. Am Donnerstagabend fiel nun auf, dass das Auto nicht mehr an seinem angedachten Platz stand. Unbekannte hatten dieses in der Zwischenzeit entwendet. Zuletzt waren am Fahrzeug die Kennzeichen "HG-XS 76" montiert. Mögliche Hinweise zum Fahrzeug bzw. dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Für den Berichtszeitraum liegen keine weiteren presserelevanten Sachverhalte vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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