PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Unbekannte entwenden PKW
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Unbekannte entwenden PKW,
Bad Homburg, Brüningstraße, Samstag, 18.07.2026, 16 Uhr bis Donnerstag, 23.07.2026, 17 Uhr
(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Bad Homburg einen PKW entwendet. Der betroffene rote VW Golf wurde am Samstagnachmittag in der Brüningstraße abgestellt. Am Donnerstagabend fiel nun auf, dass das Auto nicht mehr an seinem angedachten Platz stand. Unbekannte hatten dieses in der Zwischenzeit entwendet. Zuletzt waren am Fahrzeug die Kennzeichen "HG-XS 76" montiert. Mögliche Hinweise zum Fahrzeug bzw. dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.
Für den Berichtszeitraum liegen keine weiteren presserelevanten Sachverhalte vor.
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