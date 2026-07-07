Feuerwehr Moers

FW Moers: Böschungsbrand auf der A57

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Moers (ots)

Am Dienstag (07.07.2026) wurde die Feuerwehr Moers gegen 14:00 Uhr zu einem Flächenbrand auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert.

Auf einer Länge von rund 100 Metern brannten der Grünstreifen sowie eine etwa drei Meter hohe, begrünte Lärmschutzwand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam der Verkehr bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in beiden Fahrtrichtungen zum Erliegen.

Der teils starke Wind trieb das Feuer zudem hinter die Lärmschutzwand in einen Bereich abseits der Autobahn. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit mehreren Strahlrohren. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurde ein Löschfahrzeug mit erhöhten Löschwasservorrat nachgefordert. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten und sicherten den Bereich hinter der Lärmschutzwand.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hauptfahrbahn der A57 in Fahrtrichtung Krefeld für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

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