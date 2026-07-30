PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bankkarte +++ Unseriöse Handwerker machen Haustürgeschäfte +++ Zerkratzter PKW +++ Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bankkarte, Bad Homburg, Louisenstraße, Mittwoch, 29.07.2026, 12.30 Uhr

(da)Am Mittwochmittag haben falsche Polizeibeamte in Bad Homburg die Bankkarte erbeutet und anschließend damit Bargeld abgehoben. Die Betrüger hatten die Rentnerin zunächst telefonisch kontaktiert und vorgegeben, dass ihr Eigentum gesichert werden müsse. Anschließend kam eine Abholerin vorbei und nahm die Bankkarte der Angerufenen entgegen. Mit dieser buchten die Betrüger später Bargeld ab. Die Polizei fahndet nun nach der Abholerin. Diese hielt sich gegen 12.30 Uhr in der Louisenstraße auf. Sie war 1,40 bis 1,50 Meter groß, 20 bis 40 Jahre alt, hatte braune Haut und krauses Haar. Sie trug ein dunkles Oberteil und eine dunkle Jeans und sprach akzentfreies Deutsch. Mögliche Hinweise zu der Person nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Unseriöse Handwerker machen Haustürgeschäfte, Bad Homburg, Mittwoch, 29.07.2026, 13 Uhr

(da) Am Mittwochmittag machten Handwerker an einer Bad Homburger Haustür unseriöse Geschäfte. Gegen Mittag klingelte es an der Tür eines Haushalts in der Innenstadt. Drei Männer boten an, die Regenrinne des Hauses zu sanieren. Diese Leistung würde die Bewohner lediglich 120 Euro kosten. Nachdem die "Handwerker" eine Rinne dilettantisch angebracht hatten, forderten sie knapp 4.000 Euro für die erbrachte Leistung. Dabei zeigten sich die drei Männer verbal hochgradig aggressiv und bedrohlich, sodass die Bewohner letztendlich die geforderte Summe zahlten. Mit dem Geld fuhren die Männer in einem weißen Sprinter mit polnischem Kennzeichen davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs und Nötigung. Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen!

3. Zerkratzter PKW,

Neu-Anspach, Westerfeld, Wehrheimer Weg, Samstag, 25.07.2026, 16 Uhr bis Sonntag, 26.07.2026, 12 Uhr

(da) In Neu-Anspach haben Unbekannte am Wochenende einen Pkw zerkratzt. Der schwarze VW Golf parkte von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag auf dem Parkplatz des Sportplatzes Westerfeld. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte die Fahrerseite des Fahrzeugs und richteten so einen vierstelligen Schaden an. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt, Landesstraße 3024 bei Oberursel, Mittwoch, 29.07.2026, 21.40 Uhr

(da) Am Mittwochabend verletzte sich ein Motorradunfall bei einem Alleinunfall im Taunus. Der 19-Jährige fuhr gegen 21.40 Uhr vom Feldbergplateau in Richtung Sandplacken. In Höhe des Parkplatzes "Stockborn" verlor er die Kontrolle über seine Suzuki und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

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